Lunedì a Nyon ci saranno i sorteggi per gli ottavi di Champions League e il Napoli può pescare da un range di 5 squadre, in cui, ieri, inaspettatamente, ha visto aggiungersi alle altre quattro il Psg dei campioni.

Dunque, lunedì c’è la seria possibilità di beccare i Campioni di Francia, con Messi che tornerebbe nello stadio di Diego dopo il 2020( e stavolta è effettivamente lo stadio Maradona), ma questo Napoli non deve aver paura di nulla e deve tenere lo stesso rendimento e lo stesso ritmo avuto nel girone che ha portato la squadra di Spalletti a fare 15 punti e a siglare 20 goal.

Come scrive oggi il Corriere dello Sport:

“Scherzo del destino per il Napoli, altroché, ora più preoccupato ma comunque reduce da un capolavoro europeo: il signor Luciano e i suoi

sono stati i grandi artefici del proprio destino e delle proprie aspirazioni, e sebbene alla fi ne il Psg sia sbucato dal nulla, la vittoria del girone con cinque perle messe in fila e una notte da Fab Four alla fine decisiva nel bilancio degli scontri diretti con i Reds, hanno riconosciuto il diritto di evitare agli ottavi tutte le altre prime della fase a gruppi. E che prime: il Bayern dei robot, il City di Haaland, il Real di Ancelotti e Benzema, il Chelsea di Koulibaly, il Porto, il Benfica e il Tottenham di Conte. Per questo step sono fuori dal giro degli incroci anche Inter e Milan, cioè le connazionali italiane, e ovviamente il Liverpool (proveniente dallo stesso gruppo). Un gran bel passo in avanti che autorizza a sperare concretamente nella possibilità di migliorare ancora la storia del club e dunque di centrare per la prima volta in assoluto i quarti”