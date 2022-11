Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita ai microfoni di Sky Sport:

“Credo che sia una bella partita in un grande stadio. Dobbiamo essere concentrati sappiamo che sarà difficile. Non possiamo perdere. È una partita molto attesa ed è molto difficile giocare qui non solo per le squadre di Premier. Stiamo facendo bene in questa stagione e vogliamo continuare così”.