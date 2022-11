Liverpool-Napoli, ultime di formazione Sky: Ostigard, Olivera e Dombele in pole

Questa sera va in scena l’ultima partita del girone di Champions per gli azzurri contro i ‘Reds’ di Klopp. Partita trappola per gli uomini di Spalletti che, forti del 4-1 dell’andata possono anche perdere con tre gol di scarto e arrivare comunque primi. Per evitare cali di tensione, il mister si affiderà alla squadra titolare con qualche piccola sorpresa. Questa la probabile formazione secondo Sky:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Ostigard, Olivera, Lobotka, Ndombele, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano.