Gazzetta – Diversi ballottaggi da sciogliere per Spalletti: i dubbi del tecnico

Luciano Spalletti non ha ancora definito interamente la formazione titolare del Napoli contro il Liverpool.

La Gazzetta dello Sport ha ipotizzato la probabili formazione dei partenopei di stasera, sottolineando la presenza di ben quattro ballottaggi per il tecnico di Certaldo. Due dei dubbi riguardano il pacchetto difensivo: data l’ottima prestazione di Ostigard contro i Rangers, l’allenatore sta riflettendo sul suo utilizzo dal 1′ ad Anfield, è gara aperta con Juan Jesus. Sulla sinistra è sfida tra Mario Rui e Olivera, con il secondo che potrebbe scalzare il primo. A centrocampo Anguissa favorito su Ndombele, in attacco a destra è perenne la lotta tra Politano e Lozano per una maglia da titolare, in questo caso potrebbe vincere il ballottaggio l’esterno italiano. Diversi punti interrogativi che derivano da un’abbondanza importante in ogni ruolo.