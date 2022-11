Mario Rui: “Non pensiamo ai rischi, vogliamo giocare bene e fare felici i tifosi”

Luciano Spalletti e Mario Rui presentano il match di Champions League Liverpool-Napoli. Il tecnico azzurro sarà in compagnia del portoghese e insieme parleranno della partita di domani. Infatti per la terza volta gli azzurri saranno ad Anfield per l’ultimo match del girone A. Un match che vale il primo posto e una gara che porterebbe il Napoli a raggiungere un nuovo record: l’imbattibilità in Europa. Segui la diretta testuale a partire dalle 19.45 su MondoNapoli.

Inizia la conferenza stampa, le domande sono per Mario Rui

Perché il Napoli è così forte? “La squadra sta dando seguito al lavoro incitato da Spalletti lo scorso anno. Quella di domani è una partita difficile, ma la nostra mentalità e il nostro obiettivo non cambia. Vogliamo fare bene!”



Per i tifosi sei un leader? “Io credo che lo siamo tutti, i tifosi stanno dando tanto sostegno a tutta la squadra. Non voglio parlare dei singoli, ma voglio parlare del gruppo! Siamo una squadra”.

Quale segreto nasconde Spalletti? “Non c’è nessun segreto, siamo tutti disponibili, pronti ad ascoltare il mister”.



Rischi? “Non pensiamo ai rischi, non pensiamo a quello che dicono gli altri. Affrontiamo le partite pensando partita dopo partita. Siamo consapevoli da dove siamo partiti, di quello che siamo. Dobbiamo pensare solo a fare bene, tutto il resto sono chiacchiere”.