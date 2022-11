CdS – Osimhen oggetto di desiderio in Premier League, il retroscena

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Victor Osimhen.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che il nigeriano sia molto apprezzato in Premier League, soprattutto da Manchester United e Newcastle.

Non sono mancate, infatti, le offerte delle due squadra inglesi al club azzurro per ottenere il cartellino del giocatore. Trattative che non hanno mai riscontrato successo, considerando il “no secco” rifilato dalla società partenopea.

Osimhen è, ormai, un punto di forza per la squadra di Spalletti. Perderlo sarebbe un danno.