Nel giorno del 62esimo compleanno di Diego Armando Maradona, non tardano ad arrivare gli auguri della SSC Napoli, che in mattinata ha pubblicato un tweet sul profilo ufficiale del club per celebrare i festeggiamenti per l’eterno Diego.

30 ottobre 1960, una data scolpita nella storia.

Buon compleanno, Diego!

1960 – ♾



1960 – ♾

💙

“30 ottobre 1960, una data scolpita nella storia! Buon compleanno Diego!” recita il tweet, accompagnato da tre delle più belle iconografie del calciatore più grande della storia del calcio.