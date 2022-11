E ora dove lo mettiamo Osimhen? Da problema a protagonista, l’ex Lille segna senza sosta!

Sembrava non essere mancato affatto, soprattutto grazie allo score impressionante di Simeone e Raspadori, ma adesso, a guardarlo giocare ci si rende nuovamente conto di quanto sia fondamentale per questa squadra. Stiamo parlando di Victor Osimehn, assente per un mese tra settembre e i primissimi giorni di ottobre a causa di un infortunio muscolare.

Da quando è tornato, il nigeriano è stato autore di sei gol in quattro partite consecutive. Ne parla stamane La Gazzetta dello Sport, che celebra così il bomber del Napoli:

“Se il Napoli si diverte e fa divertire, Victor Osimhen ne rappresenta bene la felicità massima. Il nigeriano è lo specchio del Gruppo, bel gioco, sete di goal, voglia di essere protagonisti per la partita intera.

L’attaccante questa volta ha lasciato la squadra in buone mani durante la sua assenza, anzi in buoni piedi. Il Napoli ha saputo mantenersi in vetta anche senza di lui, non è entrato in una zona d’ombra, come successe nella stagione scorsa, dopo le fratture al volto dell’ex Lille. La reazione della squadra ha fatto pensare a tanti che fosse addirittura diventato un problema: e dove lo mettiamo Osimhen adesso? Invece il problema è per gli avversari, perché il ragazzo nigeriano è stato rimesso al suo posto al centro dell’attacco e ha ricominciato a segnare senza sosta”.