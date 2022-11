Top&Flop – Un Napoli fantastico cala il poker al Sassuolo, festa al Maradona

Ennesima prestazione da incorniciare per il Napoli targato Luciano Spalletti, stavolta si danni del Sassuolo di Dionisi. Un gioco fantastico che segna la dodicesima vittoria consecutiva degli azzurri in tutte le competizioni. Ai partenopei bastano 36 minuti per chiudere la pratica. Due volte Osimhen con doppio assist di Kvaratskhelia, che poi corona la grande prestazione con il gol del 3-0. Nel secondo tempo il nigeriano arrotonda il suo score e sigla il 4-0, chiudendo la sua tripletta personale. Ecco i Top&Flop della redazione di MondoNapoli.

TOP Osimhen: Prestazione fantastica del numero 9, che con la tripletta di oggi aggancia Arnautovic al primo posto nella classifica marcatori della Serie A. Una grinta impressionante quella del nigeriano, che instancabilmente rincorre tutto e tutti, diventando l’incubo della difesa neroverde. Bravissimo sia nei movimenti in profondità, sia a proteggere palla per fare salire la squadra, dimostrando di essere l’attaccante titolare del Napoli.

FLOP NESSUNO: Con una prestazione collettiva del genere, è praticamente impossibile eleggere un flop. Un’orchestra fantastica che segue alla perfezione il direttore Spalletti; il risultato è un’armonia perfetta che ammalia chiunque la senta.