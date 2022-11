Spalletti a Dazn: “Maradona? Vi spiego la differenza tra lui e gli altri con una frase di Schopenhauer. Su Anguissa…”

Luciano Spalletti è intervenuto nel corso del prepartita di Napoli-Sassuolo ai microfoni di Dazn

“Atmosfera del Maradona? È un qualcosa che ti arriva addosso con la forza di quella roba che non pupi non assorbire. La senti dentro e crea una reazione forte nei calciatori, oltre che nell’ambiente e nella città. Ritorno di Anguissa? Lui è quello che può dare equilibrio perché ha caratteristiche e qualità che difficilmente si riscontrano in altri calciatori. Venendo da un infortunio e non conoscendo le sue condizioni abbiamo preferito farlo giocare subito per poi valutarlo nel corso della gara. Maradona? La differenza tra lui e gli altri calciatori è quel che disse Schopenhauer tra il talento e il genio. Il talento colpisce bersagli che altri non colpiscono, il genio bersagli che altri non vedono”.