Tra 2 ore e mezza il Napoli scenderà in campo contro il Sassuolo e proverà ad allungare in testa al campionato, in attesa delle competitors.

Luciano Spalletti ha ormai deciso chi mandare in campo, come comunicato da Sky: rispetto alla gara di mercoledì, ritorna Juan Jesus al fianco di Kim, mentre ancora una volta dovrebbe spuntarla Mario Rui su Olivera.

A centrocampo, si ricompone il trio formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski, e anche in attacco ritornano Osi e Kvara, con il ballottaggio tra Lozano e Politano che dovrebbe vedere vincitore il messicano.

Nel Sassuolo, sarà titolare il giovane D’Andrea con Pinamonti e Laurentié in attacco, mentre a centrocampo ci sarà il belga Thorsvtedt.