Pagelle MN: Napoli dominante, schiaccia 4 a 0 il Sassuolo al Maradona

E’ andata di scena l’anticipo di Serie A che ha vista scontrarsi Napoli-Sassuolo. Ecco a voi le pagelle targate MondoNapoli:

Meret: Impegnato diverse volte, si fa trovare attento e in fiducia; ottima notizia per Spalletti. 6,5

Di Lorenzo: Buonissima gara per il capitano, qualche sbavatura di Laurienté, ma fondamentale sul primo gol. 6,5 (Zanoli: SV)

Kim: Ancora titolare il coreano, completamente insuperabile; gli aggettivi stanno finendo per lui. 6,5

Jesus: Juan Jesus continua a dare l’affidabilità che chiede mister Spalletti, sempre ordinato e attento. 6,5

Mario Rui: Il portoghese continua a sfornare assist, il ballottaggio con Olivera gli ha fatto benissimo. 7

Lobotka: Classica partita di amministrazione per lo slovacco, continua la sua striscia positiva di gare senza errori. 6,5 (Demme: SV)

Anguissa: Torna titolare dopo alcune settimane di stop, si vede che la forma non è quella di prima, ma ci sarà tempo per recuperarla. 6 (Ndombele: Era in ballottaggio proprio con Anguissa, entra e si fa vedere in buona forma. 6)

Zielinski: Non il solito Zielinski pimpante, un po’ sottotono ma comunque importante per la manovra offensiva azzurra. 6 (Elmas: Entra e gestisce il risultato. 6)

Kvaratskhelia: E’ superfluo ormai dire sempre le stesse cose, ripetere sempre i numeri stagionali. Questo è un fenomeno vero. 7,5 (Raspadori: Entra contro la squadra che lo ha cresciuto, ma non si fa prendere dall’emozione; rischia un gol capolavoro su punizione. 6)

Lozano: Forse uno dei meno accesi della gara, qualche strappo ma niente di che, alla fine però va vicino all’eurogol. 6,5

Osimhen: Il bomber nigeriano ha distrutto la difesa neroverde, altri 3 gol segnati oggi; è lui l’attaccante titolare. 8

Spalletti: Continua a fare le scelte giuste, dando minuti anche a chi ha giocato di meno. 7