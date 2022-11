Osimhen e Kvaratskhelia: la coppia che incanterà mezza Europa

Il 77 cambia fascia e passa al 9 che la insacca: questo è il modus operandi del secondo gol del Napoli nella vittoria odierna contro il Sassuolo. Il Napoli sta incantando l’Italia e l’Europa e anche Kvaratskhelia e Osimhen lo stanno facendo, ma solo presi individualmente. Oggi, invece, abbiamo visto un asse che sarà probabilmente protagonista della scena nel calcio europeo. Il 77 e il 9 oggi si sono cercati e nei gol si sono anche trovati. 2 assist e un gol per Khvicha e tre gol per Victor e questo è solo l’inizio.

Infatti, Osimhen è stato a lungo fermo per infortunio, ma, nonostante ciò, guida momentaneamente la classifica marcatori di serie A con Arnautovic del Bologna a quota 7 gol. Il georgiano invece guida la speciale classifica di partecipazione al gol con 6 reti e 5 assist in 12 partite disputate. Nonostante abbiano sostituito Raspadori e Simeone al meglio il nigeriano, ora Khvicha potrà contare su un’arma in più il cui nome è Victor Osimhen.