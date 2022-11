Napoli-Sassuolo, le formazioni ufficiali: tornano titolari Osimhen e Kvara! La decisione su Anguissa

Il Napoli scende in campo contro il Sassuolo per la gara valevole per questa giornata di campionato; negli azzurri, Spalletti rimette in difesa Juan Jesu al posto di Kim, ma la gara di oggi è significativa perché tornano dall’inizio i vari Anguissa, Osimhen e Kvara.

Queste le due formazioni:

Napoli(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvara. All.Spalletti.

Invece, nel Sassuolo, Dionisi lascia fuori il talentino D’Andrea e rimette Ceide a sinistra, al fianco di Pinamonti. Queste le scelte di Dionisi:

Sassuolo(4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Laurentié, Pinamonti, Ceide. All.Dionisi.