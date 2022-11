Il Mattino – Napoli, oggi arriva il Sassuolo da cui partì la serie positiva

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla partita di oggi del Napoli contro il Sassuolo. Secondo il quotidiano sei mesi fa, il 30 aprile scorso, alla vigilia di questa partita c’era contestazione da parte delle curve dopo il ko di Empoli, rabbia per quel solo punto conquistato in tre partite che escluse il Napoli dalla lotta scudetto. Sono passati 182 giorni e oggi quasi si chiude un cerchio per il Napoli: dal Sassuolo al Sassuolo. Quella partita finì 6-1 per gli azzurri con doppietta di Mertens, gol di Koulibaly, Osimhen, Lozano e Rrahmani. Sei mesi dopo il Maradona si affolla per un nuovo abbraccio alla squadra che vince ed entusiasma.