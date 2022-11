Dionisi: “Abbiamo avuto tante occasioni da gol ma non abbiamo concretizzato per demerito nostro”

Dionisi, dopo la sconfitta del suo Sassuolo contro il Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Non è facile parlare di una partita persa 4-0 dove abbiamo creato molte occasioni per fare goal. Senza dubbio il Napoli ha meritato di vincere . Mi dispiace aver chiuso in 10 la partita. Nel primo tempo abbiamo avuto le occasioni per restare in partita. nel secondo abbiamo avuto occasioni ma abbiamo regalato un gol ad Osimhen. Non ci aspettavamo di creare queste occasioni da gol, ma non abbiamo fatto gol per demerito nostro. Magari da fuori la mia analisi può sembrare presuntuosa. Thorsvedt si sta integrando al meglio, ma parlare di buone prestazioni dopo un 4-0 è difficile. Brucia chiudere la partita in 10, ci voleva più lucidità. Ci serve da lezione perché dovevamo concretizzare e difendere da squadra”.