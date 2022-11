Al termine del primo tempo, ai microfoni di DAZN, ha parlato Mario Rui.

Queste le sue parole:

“E’ un buon risultato, in una gara non facile, perché ogni volta che partono in contropiede ci possono far male, sono una squadra giovane e tecnica. Dobbiamo continuare così, perché c’è ancora il secondo tempo e sarà un’altra partita”.