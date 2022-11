CdS – Lobotka può riposare contro il Sassuolo! Pronto Demme

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Stanislav Lobotka. Secondo il quotidiano il centrocampista slovacco si porta appresso la fatica di un bimestre ha faticato come un maratoneta e passeggiato come un’étoile. In Champions League non ha sostituti, perché Demme non è in lista, e avvicinandosi al Sassuolo, Spalletti deve averci pensato un po’ di rifugiarsi in un avvicendamento. Ma fermarsi è vietato, in questo momento proprio non si può, e Stanislav Lobotka, che ha intuito ieri pomeriggio che pure stavolta toccherã a lui. Per sfuggire al pressing del Sassuolo, per cercare di entrare tra le linee, per dare ancora un senso a quest’esistenza, serve un regista illuminato.