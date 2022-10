Simeone, Napoli amore puro: Spalletti e il suo attacco da favola

Ebbene si, il Napoli ha mandato in rete ben 16 giocatori. Inoltre, può vantare di un reparto offensivo abbastanza soddisfacente, Luciano Spalletti ha molta qualità da scegliere: Kvaratskhelia, Osimhen, Raspadori, Politano, Lozano e Simeone. Insomma, un ottimo parco attaccanti e molte alternativo.

A proposito del Cholito, oltre ha mostrare grande attaccamento alla maglia e l’enorme entusiasmo come manifesta il suo urlo “The Champions”. Stando a quanto sottolineato da l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: Simeone quando viene chiamato in causa è sempre presente. Non a caso, ha collezionato ben 6 reti in 10 partite stagionali uno ogni 61,16 minuti.