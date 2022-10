Napoli, stupendo in Europa: statistiche fenomenali per gli azzurri

Il Napoli oltre ad essere in vetta al campionato di Serie A, sta volando anche in Champions League. Non a caso, gli azzurri in seguito al 4-1 al “Maradona” contro i vice campioni del Liverpool, lo 0-3 all’Ibrox Stadium con i Rangers. La doppia vittoria nelle due sfide con l’Ajax prima nella Johan Cruijjf Arena per 1-6 e in casa 4-2.

Ed infine nuovamente la sfida vinta per 3-0 sul proprio campo contro gli scozzesi. Hanno fatto si, che il club campano facesse en plein nello girone. Infatti, in testa con 15 punti e la qualificazione agli ottavi con due giornate d’anticipo. Al riguardo, stando a quanto riportato da Tuttosport: insomma, una media punti del 2,7 dati mai visti sotto l’ombra del Vesuvio e vissute raramente in altre realtà calcistiche italiane.