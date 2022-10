Napoli, macchina da goal: solo due club hanno fatto meglio

Il Napoli oltre a vincere e volare, continua a segnare in solo 16 partite stagionali ha messo a segno ben 46 reti. 26 centri sono le prime 11 giornate di Serie A, mentre 20 in appena 5 match in Champions League, media di quattro goal a gara.

Al riguardo, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport: gli azzurri oltre ad essere l’unica squadra imbattuta insieme al PSG. Sono piazzati sul podio, come reti siglate, 47 goal il Manchester City e 48 centri il Bayern Monaco. Con una piccola differenza, che entrambe rispetto al club campano non sono situate in vetta alla classifica del proprio campionato.