Napoli, che balzo nel Ranking UEFA: ecco la posizione degli azzurri

Il percorso del Napoli fatto finora è un qualcosa di straordinario, una squadra compatta che lotta e mostra solidità. L’etica è sempre la stessa sia in Italia che in Europa, su qualsiasi campo e contro qualunque avversario. Non a caso attualmente gli azzurri sono in vetta in Serie A e in Champions League.

Al riguardo della massima competizione Europea, le 5 vittorie in 5 match hanno fatto si che il club campano crescesse ulteriormente nel Ranking UEFA. Il punteggio raccolto in questa stagione è di 19.000 punti solo il Bayern Monaco attualmente pareggia questo score. Portandosi così, a 75.000 punti complessivi e salendo alla 19esima posizione. Il prossimo obiettivo sarebbe di centrare la Top-15 Europea.