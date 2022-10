Kim, il marcatore samurai: Spalletti impazzisce per il coreano

Arrivato in questa sessione estiva riguardante il calciomercato, Kim ha dovuto prendere sulle spalle un grossa eredità, ovvero, quella di un certo Kalidou Koulibaly. Ma, di certo non gli è pesato minimamente, l’impatto che ha avuto in Serie A e in Champions League è stato sbalordente. Tra intercetti, contrasti, velocità e anche qualche rete è diventato subito un garanzia del Napoli.

Al riguardo, stando quanto sottolinea Il Mattino: l’inquietudine del marcatore samurai, arriverebbe dal suo silenzio, come raccontato da Luciano Spalletti. Mentre la sua ossessività è nel voler sempre giocare anche le partitelle dei non titolari. E’ questa la vera forza del difensore coreano