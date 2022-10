Juan Jesus a KKN: “Vogliamo vincere il girone di Champions. Siamo una famiglia, la squadra viene prima di tutto. Sassuolo? Siamo pronti”

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“La reazione al gol di Ostigard? Siamo una famiglia, la squadra viene prima di tutto. Chi entra fa bene e con i Rangers lo abbiamo dimostrato, non sentiamo la mancanza di nessuno perché chi gioca si fa trovare pronto”.

“Il rendimento in Champions? Quando è uscito si parlava delle altre ma non di noi, abbiamo dimostrato il nostro valore in campo senza pensare alle chiacchiere e abbiamo fatto il nostro dovere. Andremo a giocare ad Anfield come fosse la prima partita”.

“Primi nel girone? È importante perché agli ottavi potremo giocare il ritorno in casa”

“Questo Napoli è la squadra più forte dove hai giocato? Non posso dire perché alla Roma nella stagione 2016/17 andammo molto forte, avevamo tanti giocatori forti. Qui sono ragazzi giovani, sono anni diversi ma squadre forti”.

“Kim? È un giocatore potentissimo, è forte di testa e tecnicamente sta stupendo tutti. Non viene da una squadra che seguono tutti, il Napoli è stato bravo a pescarlo”.

“La vittoria di Roma vale più di tre punti? Gli scontri diretti valgono mezzo punto in più, perché fanno la differenza. Abbiamo fatto la nostra partita, anche un po’ sporca”.

“Gli allenamenti di Spalletti? Siamo sempre pronti, facciamo bene il nostro lavoro anche con le partite ravvicinate. Ci siamo allenati bene, domani faremo del nostro meglio”.

“Siete tutti titolari? L’anno scorso abbiamo fatto un bel campionato e se siamo in Champions e anche merito loro. Abbiamo tanto da fare fino alla sosta. Siamo pronti a dare il 100% per la causa”.

“Le prossime partite? Pensiamo di partita in partita. Con Sassuolo vogliamo i tre punti, con l’Atalanta sarà difficile, poi bisogna pensare alla sfida con i neroverdi. Anguissa? Sta bene”.

“Mondiali? Il Brasile è una delle Nazionali più forti. Penso che farà bene, potrebbe raggiungere la semifinale. Spero che lo possa portare a casa”.

“I giovani del Napoli hanno personalità? Sì, non è questione di età. Nel calcio si hanno più responsabilità e si cresce prima, sicuramente questi ragazzi hanno personalità perché hanno una storia”.