Il Mattino – Rinnovo Lobotka: presto la firma, i dettagli dell’accordo

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Stanislav Lobotka.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che tra il centrocampista slovacco e la società azzurra si sia trovato l’accordo per il prolungamento del contratto.

Nella giornata di ieri, infatti, le due parti hanno avuto un incontro a Castel Volturno per decidere sul da farsi. Per il giocatore si tratta di un rinnovo fino al 2027, con opzione per il 2028, aumento d’ingaggio e bonus tra la firma e le prestazioni.