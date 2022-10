Giovanni Simeone può essere l’uomo copertina di questa due giorni di Champions League; il Cholito, che non entrava in partita dalla vittoria contro la Cremonese, dove la sua firma su quei 3 punti era ben visibile, ieri ha siglato una doppietta.

Per lui sono 4 goal in 4 partite, come suo papà, ma la doppietta gli vale la candidatura a possibile miglior giocatore della 5° giornata di Champions League insieme ad altri tre campioni.

Infatti, in lizza c’è anche il suo idolo Messi, autore di una doppietta, Rafa Silva del Benfica, che ha spedito la Juve fuori con la sua doppietta e Taremi del Porto. La SSC Napoli ha pubblicato il link dove poter votare la nomination del Cholito: