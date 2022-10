Ieri, nella grande partita che il Napoli ha fatto contro i Rangers, uno spezzone se lo è ritagliato anche Gianluca Gaetano, un giovane centrocampista che a poco a poco si sta ritagliando il suo spazio.

Al termine della contesa, ai microfoni di “Sky Sport“, Gaetano ha descritto anche l’emozione per giocare in “Champions” al “Maradona”. Queste le sue parole:

“Emozione indescrivibile per me che sono napoletano. Ogni volta che scendo in campo è emozionante vedere lo stadio sempre pieno. Adesso andiamo a Liverpool, a giocare con le nostre caratteristiche e a cercare di vincere, perché non ci vogliamo fermare”.

Poi, sul suo minutaggio, ha chiosato così:

“Sto sfruttando l’opportunità che mi dà il mister, ma il lavoro lo fa il campo, la settimana”.