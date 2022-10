Simeone migliore in campo contro i Rangers! Le pagelle dei quotidiani

Giovanni Simeone è stato autore di una strepitosa doppietta contro i Rangers. Il giocatore argentino ha ricevuto voti altissimi da parte di tutti i quotidiani nazionali. Il Mattino gli dà 8. Il suo gioco è come una valigia piena di tante cose. La apri e ci trovi quello che serve. Riserva a chi? La pepita d’oro dell’immenso giacimento azzurro fa due gol in 5 minuti. Ehi, Argentina: mica lascerai a casa un genietto come lui? King e Davies vanno ad alternanza su di lui, ma alla prima palla che gli arriva sul piedino dorato infila la porta. Anche Il Corriere dello Sport gli dà 8. Undici minuti per segnare il terzo gol in Champions, sedici per fare poker con il manuale del centravanti sotto il braccio: movimenti giusti e via di destro e di testa, in tuffo. Sfiora la tripletta a più riprese e difende anche, come un indiavolato. Aveva un sogno: giocare la coppa. E ora è lui, realtà d’Europa. La Gazzetta dello Sport dà invece 7,5. Incredibile la sua feroce concentrazione. Ha studiato bene i suoi avversari e prende sempre bene alle spalle in mezzo i due smarriti centrali scozzesi segnando una splendida doppietta che chiude la pratica.