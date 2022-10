Matteo Politano, esterno del Napoli che anche ieri ha dimostrato di essere in splendida forma, ha parlato in zona mista al termine del match e ha commentato la roboante vittoria di questo Napoli sui Rangers. Queste le sue dichiarazioni:

La forza di questa squadra si vede anche dalla tua staffetta con Lozano?

“Assolutamente si, il gruppo è compatto e chiunque scende in campo cerca di dare il massimo. Ci sono tantissime partite, quindi penso che questa alternanza sia giusta. Abbiamo dimostrato di saper fare grandi partite, perché oggi non era facile. Ora è giusto riposarsi e poi preparare una gara dura come quella di domenica”.

A Liverpool cercherete di ottenere il primo posto?

“E’ il nostro obiettivo, ma sappiamo che sarà difficile. Abbiamo questo vantaggio, ma pensiamo prima alla gara di sabato e poi al Liverpool”.

Chiunque entra fa bene: “Questa è la forza che abbiamo in questa grande squadra, perché dalla prima partita nessuno si sente titolare o riserva. E’ questa la nostra forza, anche se siamo un gruppo giovane. Dobbiamo continuare su questa squadra”.