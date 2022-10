Nico Schira – Sempre più vicino il rinnovo di Di Lorenzo fino al 2027

Il Napoli sta lavorando molto in questo periodo ai rinnovi di contratto di vari giocatori, e tra questi c’è anche Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro è ormai legatissimo a Napoli e alla squadra azzurra, e si avvicina sempre più la firma sul nuovo contratto. Come riportato dall’esperto di mercato Nico Schira il Napoli sta lavorando con gli agenti del calciatore per trovare l’accordo per un nuovo contratto con la società azzurra. L’attuale contratto del terzino scade nel 2026, e si vorrebbe estendere l’accordo di un altro anno, fino al 2027. I contatti sono continui e si cerca in tutti i modi di trovare una quadra per rinnovare entro la fine del 2022.