Kim: “L’obiettivo è riscrivere la storia del Napoli. Per lo Scudetto ce la lotteremo fino in fondo”

Il difensore coreano del Napoli Kim MinJae ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Repubblica, in cui ha parlato degli obiettivi del Napoli, del trasferimento in Italia e della stagione fino ad ora. Queste le sue parole al giornale: “Questa era la mia grande occasione, e ho deciso di coglierla al volo dopo essere stato in Turchia. L’offerta arrivata in estate dal Napoli era la migliore e non ho esitato ad accettarla. Neanche io mi aspettavo di poter avere una escalation come quella che ho avuto fino ad ora, siamo primi sia in Champions che in Serie A, ben oltre le mie iniziali aspettative. Il nostro obiettivo è quello di riscrivere la storia del Napoli, e le 12 partite di fila vinte ci fanno capire che siamo sulla strada giusta. So che la città aspetta da più di trent’anni il titolo, e sono sicuro che se continueremo a giocare così conquisteremo lo Scudetto. Mi hanno anche detto che sono solo il secondo difensore a vincere il premio di giocatore del mese, non me lo aspettavo ad essere sincero, anche se sto facendo di tutto per adattarmi sia al calcio italiano che a ciò che mi chiede mister Spalletti. Ho ancora molte cose da imparare. Vincere un titolo qui sarebbe fantastico, e la squadra che voglio battere è la Juventus, so che i napoletani non la amano molto”.