Il Mattino – Esordio con gol in Champions per Ostigard! E’ il gol numero 100 nella coppa

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla prestazione condita con gol di Leo Ostigard. Secondo il quotidiano oltre a Simeone, la scena come goleador se l’è presa Ostigard. Colpo di testa, la specialità della casa: il norvegese firma così il suo primo gol in maglia azzurra, il centesimo del Napoli in Champions. Una rete storica che impreziosisce la sua grande serata, insuperabile in difesa in coppia con il

gigante Kim: l’ ex difensore del Genoa festeggia nel migliore dei modi il suo esordio in Champions League. Ostigard così è il sedicesimo marcatore stagionale, un’ altra conferma della grande varietà del Napoli nel trovare la via del gol: il norvegese è il quinto difensore azzurro ad andare a segno dopo Kim, Di Lorenzo, Olivera e Juan Jesus. Un altro gol di testa di un difensore dopo i due di Kim al Monza e alla Lazio e quello di Di Lorenzo all’ Ajax: perfetta la deviazione sul corner battuto da Raspadori, ottimo il movimento dell’ ex difensore del

Genoa che va a cercare la palla arretrando nell’ area di rigore e impattandolo benissimo trovando l’ angolino.