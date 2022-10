GdS – Una mossa a sorpresa di Spalletti ha messo in difficoltà i Rangers

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato la partita di ieri contro i Rangers. Secondo il quotidiano Luciano Spalletti ieri ha mandato in confusione gli scozzesi con una mossa tattica risultata alla fine decisiva per vincere. Raspadori, pure lui alla prima stagione europea, stavolta costruisce l’inganno che destabilizza gli scozzesi. Perché anche se il suo posto sarebbe la fascia sinistra al posto di Kvara, l’azzurro si muove anche verso il centro, chiude i triangoli, sposta uomini e apre i corridoi. Mario Rui è liberissimo in quello spazio svuotato dal ragazzo, quando crossa al bacio per Simeone. Anche a inizio ripresa sono loro a far sudare McGregor, discreto portiere degli scozzesi. E’ la prima volta che il Cholito e l’azzurro partono insieme da titolari, ma non hanno difficoltà di conoscenza del sistema, di dialogo tecnico.