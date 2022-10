GdS – Simeone ed il sogno di giocare in maglia azzurra, con vista per il Qatar

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla bella storia di Giovanni Simeone e la sua voglia di venire al Napoli. Secondo il quotidiano una doppietta, quella di Simeone, che oltre a garantire agli azzurri la quinta vittoria consecutiva nel trofeo europeo serve anche a far salire e di parecchio le quotazioni per il Mondiale del centravanti. Il commissario tecnico argentino Scaloni lo ha inserito nella lista dei 40 e il Cholito è lì sempre pronto a sfruttare ogni situazione in campo. Altruista il Cholito. Un centravanti di solito è egoista ma Simeone è qualcosa di diverso. Sa in questo Napoli quanto sia importante il gruppo e tenere alta la competizione fra compagni. Ma dopo aver segnato la sua doppietta e gli appunti del suo libretto avranno funzionato perfettamente visto i tagli alle spalle dei difensori centrali, Giovanni si è dedicato anche a cercare di mandare in gol Giacomo Raspadori: allargandosi per consentirgli inserimenti centrali, cercando sempre il dialogo. Generoso in campo e anche nell’ animo. Spalletti gli ha dato libertà di essere quello che è e di attaccare gli spazi.