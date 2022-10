GdS – Difesa impenetrabile! Voti alti per tutti i difensori

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla prestazione della difesa azzurra contro i Rangers. Secondo il quotidiano c’è 7 per Di Lorenzo. Eccellente il capitano, nonostante debba preoccuparsi del vivace Kent: confeziona uno splendido assist e con un colpo di tacco smarca pure Ndombele. (Zanoli s.v.) 7 Ostigard Ottimo esordio Champions per il norvegese. Un paio di diagonali in chiusura sono

accademiche, efficace con Morelos. E poi un gran gol con bello smarcamento. 6,5 Kim Più costruttore di gioco che difensore visto che gli

scozzesi non creano grandi grattacapi lì dietro. Sempre efficace e concentrato, il coreano 7 Mario Rui Ala sinistra di fatto. L’asse con Simeone ormai è una polizza assicurativa: terzo assist per l’argentino dopo Milan e Cremonese. Numeri di alta tecnica.