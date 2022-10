Champions, rischio secondo posto? Ecco le possibili combinazioni

Champions finora perfetta, quella disputata dal Napoli. Gli azzurri con 20 gol fatti e 4 subiti in 5 partite, a punteggio pieno, si annoverano fra l’elite del calcio europeo contemporaneo. La domanda che però adesso i tifosi si pongono è: c’è il rischio di perdere il primo posto? La risposta è molto semplice: lo scontro diretto è decisivo, dunque nel caso in cui il Liverpool vincesse con 3 gol di scarto, vigerebbe la regola della differenza reti che premia i partenopei. Nel momento in cui i gol di scarto diventerebbero 4 passerebbero come primi i reds di Jurgen Klopp come primi nel girone A.