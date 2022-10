Atalanta-Napoli – Modalità di acquisto dei biglietti e prezzo per la trasferta in Lombardia

Nella giornata di domani saranno messi in vendita i biglietti della sfida tra Atalanta e Napoli di sabato 5 novembre. Il club azzurro sul proprio sito ufficiale ha pubblicato per i suoi tifosi modalità di acquisto dei biglietti e prezzi per assistere alla sfida. I tagliandi potranno essere acquistati da domani 28 ottobre fino alle 19 del 4 novembre. Questo quanto scritto dal Napoli sul sito ufficiale:

La vendita dei tagliandi avverrà secondo le seguenti modalità:



DENOMINAZIONE SETTORE: Distinti Ospiti

LIMITAZIONI E MODALITA’ DI VENDITA:

Come da disposizioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza:

• I residenti nella regione Campania potranno acquistare esclusivamente biglietti per il settore Distinti Ospiti e solo se possessori di fidelity card SSC Napoli.

• I residenti nella provincia di Bergamo NON potranno acquistare biglietti per il settore Distinti Ospiti, ad eccezione dei possessori di fidelity card SSC Napoli.

I tagliandi saranno acquistabili dalle 10.00 di venerdì 28 alle 19.00 di venerdì 4 novembre

• online sul sito https://atalanta.vivaticket.it/

• Presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket su territorio nazionale (per conoscere quali sono clicca qui (https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv) in modalità tradizionale;

E’ vietato il cambio nominativo.

PREZZO: INTERO: 35€, non sono previste riduzioni