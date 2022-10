Ultimissime SKY – Ostigard debutta in Champions: a centrocampo scelto Elmas

L’ultima edizione del telegiornale sportivo di Sky Sport ha dato importanti novità sulle probabili formazioni di Napoli-Rangers.

Gli azzurri dovrebbero schierarsi con Meret tra i pali ed una nuova coppia di difesa composta da Juan Jesus e da Ostigard, che farà il suo debutto in Champions dopo la sola presenza da titolare al Maradona contro il Lecce. A destra Di Lorenzo e Mario Rui completano il quadro difensivo. Sorpresa anche a centrocampo dove a rinsaldare ed apportare qualità al reparto ci sarà Elmas e non Zielisnki, insieme a Lobotka e Ndombele. In attacco Simeone vince il ballottaggio con Raspadori e verrà affiancato da Politano a destra e Kvaratskhelia a sinistra. Riposano Osimhen, Kim e Zielinski in vista della partita di sabato pomeriggio contro il Sassuolo di Dionisi.