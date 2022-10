Napoli, vincere stasera non solo per il primo posto. C’è un record italiano da sfatare

“Per il prestigio e non solo. Perché da 18 anni nessuna italiana in Champions è riuscita a infilare 5 successi di fila in avvio girone, ma anche perché il pokerissimo consentirebbe di blindare un primo posto importantissimo per il cammino in Europa, oltre che per aspetti economici che poi spiegheremo meglio. Sì perché battere stasera al Maradona i Rangers significa che a 15 punti la certezza della vittoria del gruppo potrebbe arrivare anche in serata, se il Liverpool non vincesse ad Amsterdam, con l’ Ajax che insegue quanto meno un posto in Europa League”.

Così La Gazzetta dello Sport ha commentato il match in programma stasera tra Napoli e Rangers. Un Napoli che dunque potrebbe davvero entrare nella storia…