Napoli-Rangers, il primo tempo termina sul parziale di 2-0

Termina in questi istanti il primo tempo di Napoli-Rangers, penultima partita del Girone A di Champions League. I partenopei, aritmeticamente qualificati agli Ottavi, sono in vantaggio per 2-0 ai danni degli scozzesi grazie ad una doppietta di Giovanni Simeone, che sigla la sua quarta marcatura in carriera nella massima competizione europea per club. Negli ultimi minuti della prima frazione, i Rangers si rendono pericolosi su disattenzione di Lobotka: tempestiva la risposta di Meret, che nega la gioia del gol agli avversari.