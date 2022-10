FORMAZIONI UFFICIALI – Confermato Ostigard in difesa, in attacco Simeone e Raspadori!

Confermate le indiscrezioni della vigilia, il Napoli scenderà in campo con il solito 4-3-3 e con ben 6 novità rispetto alla vittoria contro la Roma. In difesa confermato l’esordio in Champions League di Ostigard, al fianco di Kim e non Juan Jesus. A sinistra torna Mario Rui, mentre a centrocampo sarà Elmas a prendere il posto di Zielinski. In attacco riposa Kvara e al suo posto ritorna titolare Raspadori, che assisterà dalla sinistra il Cholito Simeone che sostituirà Osimhen. Ultimo cambio è Politano, che sostituisce Lozano e parte titolare sulla fascia destra.

Ecco le scelte complete: Napoli(4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui, Lobotka, Ndombele, Elmas, Raspadori, Politano, Simeone.