Il Napoli batte i Rangers 3-0 e sale a quota 15 punti nel girone A di Champions League. Gli azzurri vanno subito in vantaggio al minuto 11′ con Giovanni Simeone, che addirittura trova il raddoppio 5′ più tardi. Partita in cassaforte già dalle prime battute, con gli scozzesi che non si rendono quasi mai pericolosi. All’80’ arriva la gioia del gol anche per Leo Ostigard, che firma il definitivo 3-0 e la sua prima rete in Champions League.