Gazzetta – Incassi CL, nessuno ha guadagnato quanto il Napoli! Le cifre

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio Napoli concentrandosi sui successi in Champions e i rispettivi ricavi della qualificazione agli ottavi. Le casse del club di ADL incassano e il patron azzurro può vivere con maggiore tranquillità le altre due partite del girone. I partenopei grazie alle loro prestazioni e i 17 gol segnati in Europa riceveranno circa 57 milioni di euro. Questo quanto evidenziato:

“La Juve può considerare nelle sue casse già 53 milioni. Soltanto il Napoli ha fatto meglio, circa 57 milioni. L’Inter è a quota 45, il Milan 43“.