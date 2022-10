Gazzetta – Il Napoli ha vinto di maturità a Roma: la caparbietà ha pagato

Il Napoli ha portato a casa tre punti importantissimi all’Olimpico.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, la vittoria sarebbe passata da una maturità oramai pienamente raggiunta dalla squadra di Spalletti. Dopo un primo tempo bloccato dall’equilibrio e dall’impostazione tattica di Mou, piano piano gli azzurri hanno scardinato lo scacchiere difensivo composto da uno Smalling perfetto fino alla rete di Osimhen. La chiave di lettura della rosea: “La squadra palleggiava dal basso, la Roma lasciava fare perché riteneva innocuo il palleggio e perché forse non aveva più la forza di pressare. Quando il pallone è arrivato sulla destra, Politano di prima ha lanciato Osimhen nello spazio, all’ uno contro uno con Smalling e il nigeriano ha strapazzato il difensore inglese, fin lì tra i migliori. Non si vince sempre con la furia o con la bellezza di un’ azione ricamata e ariosa. A volte bisogna essere pazienti ed essenziali, creare le condizioni per un varco e allargarlo con velocità di azione e di pensiero. Il Napoli all’ Olimpico ha

mostrato maturità”.