Gazzetta – Il Napoli ha i numeri per puntare allo scudetto: i dati

Il Napoli sta dimostrando sul campo di valere l’attuale primo posto.

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, gli azzurri starebbero confermando il primato in Serie A grazie ad una serie di numeri impressionati. Ecco il resoconto della rosea: “Non solo punti e gol, il dominio è totale Il Napoli è leader per punti (29) e per gol segnati (26), non ha mai perso, neppure in Europa, 15 gare da imbattuto, e va bene, questi sono i numeri “primi”, i più importanti. Poi c’ è il sottobosco delle graduatorie specifiche – la Opta ce ne ha fornite 13 relative alla Serie A -, un mondo in cui il Napoli domina. La squadra di Spalletti primeggia in nove di queste 13: è primo per tiri totali (214 in 11 giornate), tiri nello specchio (72), passaggi riusciti (5.815), percentuale di passaggi riusciti (86,47%), tocchi in area avversaria (341), verticalizzazioni (1.861), varietà di marcatori (13 giocatori diversi), minor numero di tiri in porta concessi (28) e duelli vinti (53,65%). Siamo nei dintorni del dominio assoluto”.

Una squadra che non vuole fermarsi e che sta sfruttando al meglio tutte le sue potenzialità.