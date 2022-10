Pellegatti: “Napoli mancano 27 giornate, e il Milan è lì lo divide solo un palo”

Il Napoli continua a volare in vetta alla classifica, momentaneamente a al primo posto con 29 punti in 11 giornate. In merito agli ottimi risultati ottenuti e alle vittorie anche in campi difficili come: due volte allo Stadio Olimpico e allo Stadio San Siro. A tal proposito, Carlo Pellegatti ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Pressing in onda su Italia 1:

“Gli azzurri sono un assolutamente candidati per la vittoria finale, ma mancano ancora 27 partite. Poi ci saranno mesi come febbraio e marzo, che ci saranno nuovamente le coppe di mezzo. Non condivido per nulla quando si parla, che la rete contro la Roma è valevole per lo Scudetto. Quello di Tonali lo scorso anno, con la Lazio valse per il campionato a cinque giornate dal termine. E poi la differenza tra il Milan e il club campano, è il palo di Kalulu nel match di San Siro oltre le parate di Meret“.