Napoli-Sassuolo – Biglietti in vendita dalle 15, i prezzi e come acquistarli

In seguito alla vittoria contro la Roma si pensa già alla prossima gara, Napoli-Sassuolo che succederà il match in Champions League con i Rangers. Al riguardo, la società azzurra sul proprio sito ufficiale ha dato varie informazioni ai tifosi che vogliono acquistare il biglietto, come costo, modalità di acquisto e altro. I biglietti della gara che si disputerà il 29 ottobre alle ore 15:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona, saranno posti in vendita dalle ore 15:00 di lunedì 24 ottobre.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo: € 85.00

Tribuna Nisida: € 65.00

Tribuna Family Adulto: € 10.00 / € 5.00 (under 12)

Distinti: € 45.00

Curve: € 35.00