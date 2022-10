Napoli-Rangers, Spalletti può far rifiatare Osimhen: Simeone o Raspadori?

In seguito al big match andato in scena allo Stadio Olimpico, domenica 23 ottobre alle ore 20:45, Il Napoli di Luciano Spalletti, ne è uscito vittorioso. Gli azzurri hanno superato per 0-1 la Roma guidata da José Mourinho, in merito ad un lancio di Matteo Politano. Che ha servito a Victor Osimhen ,autore di un grandissimo goal, la palla del definitivo vantaggio. Ora la partita da pensare, è quella in occasione della sfida in Champions League con i Rangers.

Al riguardo, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport: Il tecnico del club campano, potrebbe fa rifiatare il bomber nigeriano. Tra i candidati dovrebbe essere uno tra Giovanni Simeone o Giacomo Raspadori, entrambi in panchina ad applaudire la grande prestazione della squadra contro i giallorossi.