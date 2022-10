Mario Rui, nella lista del Portogallo: il terzino preconvocato per i Mondiali

Mario Rui da quando siede Luciano Spalletti in panchina è diventato una pedina importante. Il portoghese oltre le ottime prestazioni messe in scena quest’anno è reduce da un’ottima stagione scorsa. Al riguardo, Il commissario tecnico Fernando Santos ha diramato la lista dei preconvocati in occasione del Mondiale di Qatar 2022, che tra meno di un mese avrà inizio.

Nell’elenco esce il nome appunto, del terzino del Napoli, ma non è l’unico calciatore di Serie A. Gli altri giocatori inseriti che militano nel campionato italiano sono: Rui Patricio (Roma), Leao (Milan), Beto (Udinese).