Spalletti: “Stasera abbiamo vinto proprio come immaginavamo di vincere, ma gli Scudetti non si vincono ad ottobre! Sul gol di Osimhen…”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la bella vittoria contro la Roma all’Olimpico:

“Stasera c’è soddisfazione perché l’abbiamo vinta come pensavamo di vincerla. La squadra sapeva di dover sfruttare le poche occasione che la Roma avrebbe concesso. Abbiamo sbagliato anche qualche palla in più rispetto al solito, ma siamo stati sempre ordinati evitando le trappole che la Roma aveva preparato”.

Come valuta l’azione di Osimhen?

“Il gol di Osimhen è un pezzo di bravura da calciatore top quale lui è. L’errore di 5 minuti prima del gol è un pezzo di non bravura del calciatore che è (ride ndr). Il secondo gol l’ha preparato benissimo anche prima di tirare, andandosi a mettere tra Smalling e la palla. Io vedo un Victor cresciuto, il giocatore è cresciuto molto e sta permettendo anche di sviluppare molte azioni. Dobbiamo però esaltare anche l’assist perfetto di Politano”.

Oggi il Napoli ha vinto in maniera diversa, non solo con la qualità…

“La qualità ce l’hanno molte squadre, non solo il Napoli. Bisogna vedere però chi cerca di sfruttare questa qualità che si ha. I miei giocatori che sono subentrati sono stati bravissimi, non era facile contro la Roma e contro la loro fisicità. La squadra ha vinto meritatamente sfruttando le poche occasioni che sono capitate”.

Si aspettava un Napoli così forte?

“Noi lavoriamo dalla mattina alla sera per far crescere la squadra e sviluppare un calcio che ci piace. Non so se me lo aspettavo, non posso risponderti per rispetto di tutte le persone che vengono ad allenarsi dalla mattina alla sera”.

Come valuta la prestazione di Gaetano e dei giocatori che sono entrati?

“La difficoltà della partita ha reso molto difficile anche i cambi. Volevo mettere Raspadori per esempio, ma non sono riuscito a schierarlo. Gaetano è un talentino, si è fatto trovare sorpreso in un paio di occasioni ma ha fatto molto bene. Per esempio quando ha tirato e non ha passato a Kvara ha sbagliato, poteva cercare uno scambio per tirare comunque e invece ha fatto la scelta sbagliata”.

Che titolo dà a questo inizio di stagione?

“I titoli non si vincono ad ottobre. Restiamo umili e torniamo ad allenarci domani”.